Middelburg krijgt glow in the dark-fietspad

Oplichten

Over een lengte van 300 meter komen vonkjes in het wegdek. Die gloeien en verlichten de route. Ze lichten op doordat ze zonlicht opslaan en terugkaatsen.



Experiment

Volgens waterschap Scheldestromen is dit de eerste weg in Zeeland die op een innovatieve manier wordt verlicht. Het is een experiment. Maar als het succesvol is overweegt het waterschap meer wegen te gaan verlichten met deze glow in the dark vonkjes.



Ervaringen

Volgende week zal Sandee Groep uit Kamperland de oplichtende schijfjes aanbrengen in het fietspad. Na een paar weken worden fietsers en automobilisten gevraagd naar hun ervaring ermee.