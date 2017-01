Vragen Vlissingse politiek over Bloemenbuurt

Melding bij politie

De ChristenUnie vraagt zich af of de politie geen melding of signaal krijgt als een beveiligingscamera in de openbare ruimte uitvalt of vernield wordt. Vlak voor de nieuwjaarsrellen was de camera in de wijk vermoedelijk onklaar gemaakt. Ook wil de partij weten of de beelden 24 uur per dag worden bekeken.



Geen aanhoudingen

De SP wil van het gemeentebestuur weten of er sprake was van 'verhoogde paraatheid', gezien de incidenten in voorgaande jaren. Ook is de partij verbaasd dat 'ondanks de inzet van meer dan 30 agenten' niemand is aangehouden.



Lees ook:

- 'Het leek wel oorlog in Vlissingen'

- Politie: relschoppers maakten beveiligingscamera's kapot



ROAT

Coen van Dalen van de ChristenUnie wil ook weten waarom er geen signalen zijn gekomen van de stichting ROAT, die actief is in de Bloemenbuurt. Onder meer met jongerenwerk. "Zij zijn onze ogen en oren in die buurt, en we steken er als gemeente veel geld in. Het lijkt er op dat de ongeregeldheden een vooropgezet plan waren, dus waarom hebben we daarover niets gehoord van ROAT?"

Vuurwerkverbod

Sjaak Rijkse van de SP gaat de rellen zeker aan de orde stellen tijdens de gemeenteraadsvergadering, volgende week donderdag. "We moeten het er over hebben hoe we er voor zorgen dat zoiets nooit meer gebeurt. Misschien moet er wel een vuurwerkverbod komen, of een samenscholingsverbod. Auto's in brand gestoken, ruiten vernield... het is te gek voor woorden."



Inloopmiddag

De SP houdt zaterdag 14 januari een inloopmiddag voor buurtbewoners. Die begint om 13.00 uur in het buurtcafé op de hoek van de Bosjeslaan. SP-raadslid Petra Coret: "Wij willen graag de mensen zelf horen zonder dat men bang hoeft te zijn voor eventuele wraakacties als ze hun mond opendoen. Samen staan we sterker, want dat er nu structureel iets moet gaan veranderen is duidelijk".