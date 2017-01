Meldpunt: minder overlast door vuurwerk

GroenLinks

Zeeland volgt daarmee de landelijke daling. In heel Nederland waren er de helft minder klachten dan vorig jaar. De meeste meldingen in Zeeland kwamen uit Middelburg, Goes en Vlissingen. Het meldpunt werd dinsdagnacht gesloten. Het initiatief komt van 30 lokale GroenLinks-fracties, waarvan zes in Zeeland actief zijn.



Discussie

Volgens GroenLinks is het vuurwerkprobleem nog niet opgelost, maar heeft de discussie wel geleid tot minder overlast.