Vragen Vlissingse politiek over Bloemenbuurt

Melding bij politie

De ChristenUnie vraagt zich af of er geen melding richting de politie komt, bij uitvallen of vernielen van een beveiligingscamera in de openbare ruimte. Voorafgaand aan de nieuwjaarsrellen was de camera in de wijk vermoedelijk onklaar gemaakt. Ook wil de partij weten of de beelden 24 uur per dag worden bekeken.



Geen aanhoudingen

De SP wil van het gemeentebestuur weten of er sprake was van 'verhoogde paraatheid', gezien de incidenten in voorgaande jaren. Ook is de partij verbaasd dat 'ondanks de inzet van meer dan 30 agenten' niemand is aangehouden.



