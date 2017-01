Meer Zeeuwse studenten verhuizen

Moeders pappot

Studenten blijven vaker bij moeders pappot. Dat heeft volgens het CBS te maken met de nieuwe studiefinanciering: niet langer meer is de basisbeurs een gift, maar een lening, die dus terugbetaald moet worden. Met name op de Veluwe blijven veel meer jongeren thuis wonen en gaan dagelijks met het openbaar vervoer naar de universiteit of hogeschool.



Trein

In Zeeland zijn de Bevelanden de enige regio waar ook een afname van verhuizende studenten is te zien is, maar ook dáár rijdt een trein. Vooral op Schouwen-Duiveland (plus 12,7 procent) en in Zeeuws-Vlaanderen (plus 7,0 procent), de regio's van Zeeland waar spoorwegen ontbreken, is er in 2016 juist een toename van het aantal verhuizende jongeren.