Waar moeten Tholenaren nu met hun poepluiers heen? (video)

Restafval

Het restafval wordt sinds de jaarwisseling nog maar een keer per maand opgehaald. Dat was eerst iedere twee weken. Daar staat wel tegenover dat plastic afval vaker wordt opgehaald. De gemeente Tholen hoopt op deze manier inwoners te stimuleren om afval beter te scheiden.



Luiers

Ouders met jonge kinderen voorzien problemen. "Normaal is na twee weken mijn grijze container echt vol", zegt Andrea Bioch uit Poortvliet. Ze heeft drie jonge kinderen. Ze scheidt inmiddels plastic, papier, glas en gft-afval, maar dat is niet genoeg. "Twee derde van mijn restafval bestaat uit luiers."



25 graden

Ook Serge van Homoet heeft jonge kinderen. "De vijfde is inmiddels op komst en ik weet niet waar ik de pampertjes straks moet laten." Hij is vooral bang voor de zomerperiode. "Als het dan vijfentwintig graden is, geeft dat natuurlijk stankoverlast."



Grijze container

In Poortvliet is de grijze container op 30 december voor het laatst geleegd. De volgende keer is op 24 januari.



