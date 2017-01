Oudejaarsnacht: twaalf Zeeuwen naar ziekenhuis

Binnengebracht

De NOS en de organisatie VeiligheidNL hebben de gegevens opgevraagd van 47 algemene ziekenhuizen in alle Nederlandse provincies, waaronder ook de twee Zeeuwse ziekenhuizen. De zes mensen met een alcoholvergiftiging zijn binnengebracht bij het Admiraal De Ruyterziekenhuis (Goes en Vlissingen) en vijf van de zes vuurwerkslachtoffers kwamen terecht in ziekenhuis Zorgsaam in Terneuzen. Het zesde vuurwerkslachtoffer ging naar het ADRZ.



Toename

Verhoudingsgewijs valt het in Zeeland mee, maar de cijfers zijn wel hoger dan bij de jaarwisseling 2015/2016. Toen telde Zeeland nog maar vier patienten die vuurwerkletsel hadden opgelopen en twee mensen die met extreem veel alcohol in het ziekenhuis moesten worden behandeld.



Randstad

Hoewel het onderzoek niet alle ziekenhuizen van Nederland omvat, is het duidelijk dat de problemen in de Randstad veel groter zijn dan in Zeeland. In Den Haag bijvoorbeeld werden door twee ziekenhuizen samen 62 vuurwerkslachtoffers behandeld. En alleen al het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis-Oost in Amsterdam kreeg die nacht honderd mensen met een alcoholvergiftiging te verwerken.