Aanvullend onderzoek naar moord Van den Boogaart

RILLAND - De recherche heeft aanvullend onderzoek gedaan bij het Schelde-Rijnkanaal. In november werd daar het lichaam van Erik van den Boogaart uit Spijkenisse gevonden. De man was met geweld om het leven gebracht.

Het rechercheteam heeft dinsdagmiddag opnieuw bij het Schelde-Rijnkanaal gezocht naar aanknopingspunten. Een duikteam van de politie is het water ingegaan. Rijkswaterstaat heeft de politie geholpen met een sonarboot. Met een sonarboot kunnen voorwerpen door middel van geluid worden gevonden in het water.



De politie wil niet zeggen of het onderzoek iets heeft opgeleverd. Tot nu toe is er niemand in deze zaak aangehouden, zegt woordvoerder Willem-Jan Uytdehage.

Van den Boogaart werd op vrijdag 11 november in het water gevonden. Zijn lichaam was verpakt in een pakket. Een schipper had dat zien drijven in het water.



