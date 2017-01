Zeeland wordt wakker: renovatie, aanpakken en uitkeringen

Goedemorgen! Het is vandaag woensdag 11 januari 2017. Dit is het nieuws in Zeeland:

Jayden

Stichting Jayden heeft het afgelopen jaar een recordbedrag opgehaald. De stichting die geld ophaalt voor onderzoek naar neuroblastoomkanker kreeg bijna twee ton binnen. Het meeste geld werd opgehaald door de band Racoon.



Lees verder: - Stichting Jayden haalt recordbedrag op.

Renovatie

De Westerscheldetunnel wordt voor het eerst in veertien jaar grondig onder handen genomen. Belangrijke tunneltechnische systemen zoals het camerasysteem en de omroepinstallatie zijn toe aan vervanging.



Lees verder: - Na 14 jaar grote renovatie Westerscheldetunnel

Minder praten, meer doen

Ondernemend Zeeland is positief over de mogelijkheden in het nieuwe jaar. De crisis lijkt definitief bezworen, het bedrijfsleven ziet volop kans voor een succesvol 2017, is de algemene gedachte. Dat bleek dinsdagavond op de nieuwjaarsreceptie van de BZW, de Brabants-Zeeuwse Werkgeversorganisatie.



Lees verder: - Zeeuwse ondernemers moeten minder praten en meer doen

Harde aanpak

Korten op uitkeringen, zichtbare taakstraffen en beperking van gratis advocatuur. Dat stelt antropoloog en criminoloog Hans Werdmölder voor als strafmaatregelen tegen Marokkaanse probleemjongeren.



Lees verder: - 'Kort probleemjongeren op uitkering.'

Weer

Het is bewolkt en vanochtend kan het af en toe een beetje regenen. Vanmiddag blijft het overwegend droog en breekt de zon van tijd tot tijd door. Het is zacht met circa 10 graden. De westelijke wind trekt aan en er komt een windkracht 5 tot 6 te staan, aan zee kan het soms eventjes hard waaien.