Kerkhove wil via Melbourne naar top-100 (video)

Drie rondes overleven

De 25-jarige speelster wil het hoofdtoernooi van een Grand Slam halen en aan het eind van het jaar bij de beste honderd speelsters ter wereld horen. Haar eerste doel kan Kerkhove bij het eerste toernooi van het jaar al direct bereiken. Ze moet drie rondes overleven in het kwalificatietoernooi om in het hoofdschema van de Australian Open in Melbourne te komen. "Ik ga er vol voor", zegt Kerkhove.



Goede vorm

Ze heeft de tijd dat ze alleen naar Grand Slam toernooien ging om ervaring op te doen achter zich liggen. "Ik wil me gewoon plaatsen voor het hoofdtoernooi en ik denk ook dat het mogelijk is. Ik sta goed te trainen en heb m'n goede vorm van eind vorig jaar vast gehouden. Daarnaast ligt de Australian Open me goed. Van de hitte heb ik geen last. Het kan me niet warm genoeg zijn." Vorig jaar haalde Kerkhove in Melbourne de tweede ronde van het kwalificatietoernooi.

Wereldranglijst

Een goed resultaat bij de Australian Open moet voor Kerkhove de opmaat zijn voor een jaar waarin ze flink gaat stijgen op de wereldranglijst. De afgelopen jaren maakte ze geen grote stappen, maar toch zit er nog altijd verbetering in haar ranking. De eerste tegenstander van Lesley Kerkhove is komende nacht de Servische Aleksandra Krunic.



Top-100

Dit jaar is een kleine stap niet voldoende, vindt Kerkhove. "Ik wil voor de zomer bij de beste 150 speelsters staan en aan het eind van 2017 richting top-100. Natuurlijk is dat een ambitieuze doelstelling, maar ik voel dat ik er klaar voor ben en dat 2017 mijn jaar gaat worden."



Doseren

Om haar doelstellingen te bereiken wil Kerkhove onder meer haar toernooien beter uit gaan kiezen. Ze speelde in 2016 het hele hoge aantal van 32 toernooien. In het nieuwe jaar wil ze beter gaan doseren.