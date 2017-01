Zeeuwse PVV'ers zien Kooman niet zitten als Kamerlid

Slecht gevallen

Zondagavond werd bekend dat de PVV Kooman op plek 46 van de lijst heeft gezet voor de Tweede Kamerverkiezingen. Dat is slecht gevallen bij een deel van de mensen die actief zijn voor de PVV Zeeland. Kooman werd in maart 2015 gekozen als lid van Provinciale Staten voor de PVV. In november 2016 nam ze plotseling afscheid. Verdrietige familieomstandigheden waren de aanleiding voor haar vertrek.



Kritiek

Maar ingewijden zeggen dat er ook veel kritiek was op het functioneren van Kooman in de Zeeuwse PVV. Ze zou regelmatig zijn aangesproken op haar gedrag en op haar taalgebruik, zeggen PVV'ers die heel dicht bij de fractie staan. Ook zou ze loslippig zijn geweest naar mensen van andere partijen.



Ergernis

Dat riep bij een groepje partijgenoten zoveel ergernis op dat ze intern hebben aangedrongen op haar vertrek bij de Statenfractie van de Zeeuwse PVV. Uit documenten die Omroep Zeeland heeft ingezien blijkt dat meerdere partijgenoten Kooman ongeschikt vinden als politicus voor de PVV. Ze zeggen daarom niet te begrijpen dat de partij haar nu op de landelijke kandidatenlijst heeft gezet.



Schade

De namen van de PVV'ers die bezwaar maken tegen Kooman zijn bij Omroep Zeeland bekend. Maar omdat ze vrezen voor hun eigen positie willen ze anoniem blijven. Ze benadrukken dat ze hun bezwaren naar buiten brengen uit liefde voor de PVV en dat ze de partij niet willen beschadigen. Ze willen met hun actie juist voorkomen dat het imago van hun partij schade oploopt, zeggen ze.



'Totale onzin'

In een reactie laat Caroline Kooman weten verbijsterd te zijn door de kritiek van haar partijgenoten die ze afdoet als totale onzin. Ze zegt dat ze altijd met iedereen goed heeft samengewerkt en dat ze zondagavond ook felicitaties heeft gekregen van haar oud-collega's in de Zeeuwse PVV-fractie. Zelf kijkt ze met een goed gevoel terug op de samenwerking binnen de fractie en ze zegt dat de contacten nog steeds goed zijn.



Privé-omstandigheden

Haar besluit om in november te vertrekken had volgens haar niets te maken met interne kritiek. Vanwege omstandigheden in de familie kon ze zich niet meer volledig inzetten voor de PVV. En omdat ze vond dat de PVV-kiezers recht hebben om vertegenwoordigd te worden door iemand die zich wel voor de volle honderd procent kan inzetten voor de partij, heeft ze haar zetel in Provinciale Staten opgegeven. Ze is opgevolgd door Vincent Bosch uit Poortvliet, het jongste Statenlid van Nederland.



Duimzuigerij

De zittende fractieleden willen inhoudelijk niet reageren op de kritiek op Kooman. Fractievoorzitter Peter van Dijk wil wel kwijt dat hij de bezwaren tegen Kooman, die door hemzelf is opgeleid als politicus, totale duimzuigerij vindt. Hij zegt dat de hele partijtop van de PVV in Zeeland zich compleet distantieert van de beweringen die over Kooman worden gedaan.