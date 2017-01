Concurrerende architecten samen op excursie (video)

Eerste halte

Een van de haltes van de bus was de Middelburgse wijk Rittenburg, die momenteel nog deels in aanbouw is. Architectenbureau WTS ontwierp een aantal woningen in die wijk, dus nam Michaƫl Strenk van dat bureau het voortouw. Hij leidde zijn concullega's rond in de wijk.



Kwaliteit verbeteren

"We leren van elkaar en we vinden het ook leuk om met elkaar te sparren en zo de kwaliteit te verbeteren. Het is erg leuk om samen een rondje te maken", aldus Strenk.

Losser contact

De bus is een initiatief van CBK Zeeland, een centrum in Middelburg dat zich bezighoudt met kunst, cultuur en architectuur. Een van de doelen van het CBK is om Zeeuwen werkzaam in deze sector bij elkaar te brengen. Karen Nije van het CBK: "Door er op uit te gaan met elkaar wordt het wat losser, je steeds met verschillende mensen op een natuurlijke manier."



Ruimte in Zeeland

Maar het is volgens Nije ook niet alleen maar gezelligheid: "We hebben het echt met elkaar over hoe we het willen in Zeeland en hoe onze visie is op wat er gebouwd wordt, dus dat zijn soms wel stevige gesprekken." Dit jaar zal volgens haar vooral het thema ruimte centraal staan. In Zeeland is heel wat ruimte, maar hoe voel je die in? De bus met architecten deed naast Middelburg ook nog Goes en Zierikzee aan.