Redders Breskens houden de voeten niet meer droog

BRESKENS - De bemanning van de reddingboot in Breskens heeft woensdagavond hun overlevingspakken mee naar huis genomen. Uit voorzorg, voor het geval in de nacht van woensdag op donderdag het verblijf en de boot niet meer met droge voeten zijn te bereiken.

foto: Facebookpagina KNRM Breskens



Ondergelopen kade

De verwachting van de Bressiaanse redders is dat de kade voor hun bemanningsverblijf aan de Vissershaven onder water loopt met de hoge waterstand.



Lees ook: Maatregelen langs kust door hoog water



Snel weg

Om toch snel en zonder problemen weg te kunnen varen, heeft de bemanning de pakken uit het verblijf gehaald, in achter in de auto gelegd.