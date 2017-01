Zeeland wordt wakker: waterstanden, zeehondje en de kunst van het mountainbiken

OOST-SOUBURG - Goedemorgen! Het is donderdag 12 januari 2017 en dit is het nieuws in Zeeland.

Dijkdoorgangen gesloten

Waterschap Scheldestromen heeft twee coupures, afsluitbare dijkdoorgangen, bij Vlissingen gesloten. Reden is de hoge waterstand die in de nacht van woensdag op donderdag is bereikt. De verwachte waterstand bij Vlissingen was 3,30 meter boven NAP. Ook de Panoramaweg bij Breskens werd uit voorzorg afgesloten.



Lees verder: Maatregelen langs kust door hoog water

Zeeuwse architecten

Ze zijn elkaars concurrenten, maar noemen het zelf liever 'concullega's'. Zeeuwse architecten en belangstellenden zijn op excursie geweest om elkaars werk te bekijken. De zogenoemde nieuwjaarsbus was een initiatief van CBK Zeeland.



Lees verder: Concurrerende architecten samen op excursie

Zeehondje

De politie heeft op het strand tussen Westkapelle en Domburg een vermagerd zeehondje gevangen. De agenten dachten dat de zeehond overleden was, maar toen ze dichterbij kwamen, kwam het diertje in beweging.



Lees verder: Zeehondje zoekt warmte onder politieauto

Internationale cyclocross

In de aanloop naar de internationale cyclocross in Hulst worden er verschillende wielerclinics gegeven. Woensdag maakte de jeugd in Hulst kennis met het mountainbiken. Ze kregen les van de beste Zeeuwse mountainbiker: Milan Vader.



Lees ook: Zeeuws-Vlaamse jeugd leert mountainbiken

Foto: Ronnie Verrijzer



Het weer

Er komt een actieve ocaanstoring aan. Maar voor het zover is, is het vanochtend nog overwegend droog. Er valt slechts lokaal een bui, mogelijk met hagel. Wolkenvelden overheersen. Verder staat er een matige tot krachtige zuidwestenwind en is het maximaal 6 graden.