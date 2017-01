Anna en Levi populairste Zeeuwse babynamen

OOST-SOUBURG - Levi voor jongens en Anna voor meisjes zijn in Zeeland op dit moment de populairste babynamen. Dat blijkt uit de lijst met babynamen over 2016 van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Landelijk is voor jongens de naam Daan populairder dan Levi. Maar Anna staat ook landelijk op nummer één.

Landelijk

De SVB betaalt de Kinderbijslag en heeft dus een compleet overzicht van alle kinderen die geboren worden. Jaarlijks wordt er een landelijke Top Twintig van gemaakt en op de website geplaatst. Iedere provincie heeft een eigen Top Tien. Landelijk waren in 2015 nog Liam en Anna het populairst, maar die twee zijn nu van de eerste plaats verdreven door Levi en Anna. Op de tweede en derde plaats bij de meisjes staan landelijk Emma en Tess. Bij de jongens komen Noah en Sem op twee en drie.



Doopnamen

De Zeeuwse Top Tien wijkt traditioneel af van de Nederlandse top tien doordat in Zeeland méér voor de gangbare doopnamen wordt gekozen. De echt Zeeuwse baby's Cornelis, Willem en Johannes, bij de jongens, staan bijvoorbeeld niet eens in de landelijke Top Twintig. En Marinus, nu op de zesde plaats, is helemaal een typisch Zeeuwse naam die ze elders nauwelijks kennen. Voor de meisjes geldt hetzelfde. Cornelia, Johanna en Maria staan altijd hoog in de Zeeuwse Top Tien maar vallen landelijk zelfs buiten de Top Twintig.