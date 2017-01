'Makelaars liggen dwars bij oplossen leegstand' (video)

Weerstand

Diallo heeft verschillende pop-up stores gehad in Zeeland, in Goes en in Sluis. Ze heeft ook geprobeerd om winkels van de grond te krijgen in Terneuzen en Middelburg, maar liep daar tegen grote weerstand van makelaars aan. Inmiddels lukt het ook niet meer in Goes en Sluis.



Niks verdienen

"Makelaars verhuren hun panden liever niet tegen een lagere prijs, of voor korte termijn. Ze verdienen liever niks dan dat er een paar maanden gebruik wordt gemaakt van een pand." Omroep Zeeland vroeg verschillende makelaars van Zeeuwse winkelpanden om een reactie, maar niemand wilde voor de microfoon reageren.



Kleine ondernemers

Bij een pop-up store kunnen ook verschillende kleine ondernemers bij elkaar in één winkel zitten, legt Diallo uit. "Die hebben de financiële middelen niet om hoge huren te betalen of huurcontracten voor de langere termijn af te sluiten."

Terneuzen

"Ik heb meer last van leegstand dan van pop-up stores", laat Martijn van Battum van ondernemersvereniging Bizzy in Terneuzen weten. Hij heeft regelmatig overleg met makelaars uit Terneuzen en is verbaasd te horen dat die niet open staan voor pop-up stores.



'Genoeg panden leeg'

"Er staan in Terneuzen toch genoeg panden leeg", weet Van Battum. Diallo en Van Battum hebben inmiddels contact met elkaar en hopen nog voor de zomer een pop-up store in Terneuzen te kunnen openen.