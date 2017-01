Zorgloket blijft ouders hemd van het lijf vragen (video)

Angst

Ouders zijn bang dat de zorg voor hun kind niet vergoed wordt als zij niet genoeg informatie verstrekken. "Dat hoor ik echt terug, dat ouders daar bang voor zijn", zegt jeugdpsychiater Achaibersing van Emergis. "Mensen hebben het idee dat zij die gegevens moeten leveren, anders wordt de zorg niet betaald."



Zorgloket vraagt ouders hemd van het lijf

Porthos is het zorgloket op Walcheren. Wie thuiszorg, jeugdhulp of hulpmiddelen nodig heeft, moet dat bij het gemeentelijke zorgloket aanvragen. Ook de psychiatrische zorg voor kinderen valt onder de gemeente. Ouders die zorg voor hun kind aanvragen, krijgen een uitgebreide vragenlijst.



Verantwoordelijk wethouder

Wethouder Saskia Szarafinski legt uit dat de gemeenten grotere problemen en gezinsdrama's willen voorkomen. Ze is trots op de werkwijze. "Er zijn genoeg inspectierapporten die laten zien dat hulpverleners onvoldoende met elkaar delen en het hele probleem niet in beeld komt."



Goed beeld krijgen

De gemeente wil volgens haar geen medische informatie maar wel een goed beeld krijgen van het gezin. 'We willen wel echt kijken wat het gezin nog meer nodig heeft, of de behandeling wel de juiste behandeling is. In de eerste plaats om het gezin zo goed mogelijk te helpen en in de tweede plaats omdat we ook gewoon willen weten of ons gemeenschapsgeld goed wordt besteed."

Meerdere klachten

Vertrouwenspersoon jeugd Sjoek de Vries heeft meerdere ouders begeleid met klachten. Het ging om vragen naar psychische en lichamelijke medische gegevens. "Dat was wel allemaal bij Porthos, dat is wel opvallend."



Gemeente wil onderzoek overdoen

Zij vindt het aan de ene kant wel begrijpelijk dat gemeenten willen weten waar zij voor betalen. "Maar aan de andere kant is het zorgelijk dat de gemeente nog eens onderzoek over wil gaan doen." Een arts of psycholoog stelt vast welke behandeling nodig is, en de gemeente wil dat nog eens kritisch bekijken. "Je mag toch wel aannemen dat een medisch specialist goed heeft gekeken welke zorg nodig is", aldus Sjoek de Vries.



Beoordelen

Psychiaters hebben er moeite mee dat de gemeente wil beoordelen of een behandeling wel effectief is. "Als volwassenpsychiater kan ik niet eens goed oordelen over een kinderpsychiatrische behandeling, laat staan de gemeente", zegt directeur en psychiater Rick Mentjox van Emergis.



