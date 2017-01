Hoek begint 2017 met onnodige nederlaag (video)

Onnodig lastig

Hoek maakte het zichzelf onnodig lastig tegen Ter Leede. De bezoekers uit de Bollenstreek begonnen weliswaar aardig, maar Hoek kreeg de betere kansen. Vandepitte had de 1-0 op zijn schoen, maar in de tegenstoot scoorde Jeffrey Bok. Vlak voor rust kwam Hoek verdiend naast Ter Leede toen Doesburg een foute terugspeelbal onderschepte: 1-1.

Opnieuw Ter Leede

In de tweede helft had Hoek gelijk het betere van het spel. Doesburg en De Groote kregen kansen om te scoren, maar ook nu viel de goal aan de aan de andere kant. Ter Leede-spit Oussama Siali reageerde het meest attent op een diepe bal en zette daarmee zijn ploeg op 1-2. Die klap kwam Hoek niet meer te boven, want in de resterende twintig minuten creeerde de ploeg van Jannes Tant opeens niets meer. Door de nederlaag zakt Hoek naar plaats zeven.

Scoreverloop

0-1 Bok (29)

1-1 Doesburg (41)

1-2 Siali (64)

Opstelling Hoek

De Jonghe, Wilson, Siereveld (Leonardo/80), Embrechts, Van Renterghem, Lagrou (Zeegers/90), Vandepitte, Martens, De Groote, Pattinama, Doesburg (Clinckemaillie/74)

VIDEO We zijn telkens beter, maar het staat niet op het scorebord'