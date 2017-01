Grieks restaurant in actie voor vluchtelingen (video)

MIDDELBURG - Grieks restaurant Onassis in Middelburg heeft winterkleding en dekens ingezameld voor vluchtelingen in Griekenland. Die hebben te maken met sneeuw en kou in de vluchtelingenkampen.

Warme kleding

De eigenaren van het restaurant werken samen met Moving for People, een hulporganisatie die de ingezamelde goederen naar Griekenland brengt. "We hebben een oproep op Facebook gezet en veel klanten kwamen met warme kleding, schoenen en dekens", zegt Georgia Sakellariou van Onassis. "Het is mooi om te zien hoeveel er in een korte tijd gebracht is. De vluchtelingen kunnen het daar goed gebruiken."

Kledingkast

"Zelf hebben we ook de kledingkast eens goed opgeruimd", zegt Georgia. "Je hebt zoveel dat je niet echt meer gebruikt. Ik zou niet in de schoenen van die vluchtelingen willen staan, en al helemaal niet met kleine kinderen. Wij hebben het goed hier en zij hebben deze hulp nodig."