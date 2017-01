Liefde tussen Middelburg en Syrische Yara is wederzijds (video)

Dolgelukkig

Yara was dolgelukkig toen ze als nieuwe Middelburger een uitnodiging ontving voor de nieuwjaarsreceptie van de gemeente. Het gaf haar 'een gevoel van vriendschap, het gevoel dat ik deel uit maak van zijn familie', aldus Yara.



Rozen

Getooid met een bos rozen trok Yara zaterdagmiddag naar het stadhuis. "Een cadeautje voor de burgemeester omdat ik hem wil bedanken". Harald Bergmann had inmiddels via verschillende kanalen gehoord van de liefde van Yara voor zijn stad en zijn persoon. Bergmann: "Ik kreeg berichtjes uit het hele land na het interview met Yara waarin ze zo enthousiast over mij en over Middelburg praat. Het heeft me echt ontroerd dat wij haar een dermate goed gevoel hebben gegeven, dat ze voor Middelburg heeft gekozen."

Crisisopvang

Middelburg heeft haar hart gestolen toen ze een aantal dagen in de crisisopvang voor vluchtelingen in sporthal De Kruitmolen zat. Toen ze een tijdelijke verblijfsvergunning kreeg liet ze de IND weten dat Middelburg haar voorkeur had.



Familie

De burgemeester heeft Yara ook voorgesteld aan zijn vrouw en kinderen. Yara: "Ik voel me echt deel uitmaken van zijn familie." Het volgende weerzien is, als het aan Yara ligt, bij haar thuis: "Ik heb de burgemeester en zijn gezin uitgenodigd bij mij thuis. Ik hoop dat ze zullen komen. "

