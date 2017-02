Verdachte meldt zich in ontvoeringszaak Rien de Koning

Eerdere aanhoudingen

De aanhouding van de man uit Breda is niet de enige aanhouding die de politie heeft gedaan in deze zaak. In november 2016 werden al een een 27-jarige vrouw uit Enschede, een 38-jarige man uit Oosterhout en een 51-jarige en 39-jarige man uit Breda aangehouden. Zij zijn inmiddels op vrije voeten, maar nog wel verdacht.



Ontsnapt

De Koning werd op 29 december 2015 samen met Gino Heeren uit Sprundel ontvoerd. Op beveiligingscamera's was te zien dat het duo onder dwang in een busje stapte. De mannen werden vastgehouden in een loods in de buurt van Chaam. Op 1 januari 2016 wisten zij te ontsnappen en alarm te slaan bij de buren.



