HOOFDPLAAT - Een jongeman is overleden in Hoofdplaat na een ongeval. Dat gebeurde bij een woning aan de Hogewegdijk. De politie heeft de omgeving afgezet en doet sporenonderzoek.

Hulpdiensten

Wat er precies is gebeurd, is nog niet bekend. Op dit moment hoort de politie mogelijke getuigen. De hulpdiensten waren in eerste instantie gericht op hulpverlening. De jongeman overleed ter plaatste.