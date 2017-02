Tacx Pro Classic moet tweede klassieker van Nederland worden (video)

Zaterdag 14 oktober

De eerste editie van de Tacx Pro Classic wordt op zaterdag 14 oktober gereden. De start is in Middelburg. De finish is op Neeltje Jans. De wedstrijd kent een lengte van ongeveer tweehonderd kilometer. De Tacx Pro Classic moet uitgroeien tot de belangrijkste Nederlandse wielerklassieker na de Amstel Gold Race.



Driejarig contract

Tacx, leverancier van wielerartikelen, heeft een driejarig contract afgesloten met een optie voor nog twee jaar. Het bedrijf heeft niet bekend gemaakt hoeveel geld gemoeid is met de overeenkomst.



Niveau

De wielrenunie UCI heeft de status van de Tacx Pro Classic op 1.1 vastgesteld. Dat is het derde niveau. Uiteindelijk wil de wedstrijd promoveren naar de 1.HC-categorie. Ook wedstrijden als Kuurne-Brussel-Kuurne, Scheldeprijs en Brabantse Pijl hebben deze status. Als dat lukt wordt de Tacx Pro Classic de belangrijkste Nederlandse wielerklassieker na de Amstel Gold Race. Nog nooit was er een Zeeuwse wedstrijd van dat niveau.

Foto: Orange Pictures



Live op TV

Er zijn plannen om de Tacx Pro Classic live op televisie uit te zenden. Eurosport wil dat graag doen. Tacx betaalt een aanzienlijk deel van de kosten om de uitzending op televisie in het eerste jaar mogelijk te maken. Ook Omroep Zeeland wil de wedstrijd uitzenden.



Wereldkampioen

De Tacx Pro Classic is op zaterdag 14 oktober de voorlaatste koers van 2017 in Europa. De organisatie hoopt dan de nieuwe wereldkampioen aan het vertrek te krijgen in Middelburg.



Sponsor

Tacx is sponsor van zeven WorldTour teams en enkele pro-continentale teams. De verwachting is dan ook dat er een sterk deelnemersveld aan de start zal staan bij de eerste editie van de Tacx Pro Classic.



Nieuwe hoofdsponsor

De Ronde van Zeeland werd voor het laatst gereden op 21 maart 2015 onder de naam Ronde van Zeeland Seaports. Iljo Keisse uit België won de wedstrijd in Terneuzen. Hoofdsponsor Zeeland Seaports wilde de aflopende overeenkomst niet verlengen. Daarna is er geen Zeeuwse profkoers meer gereden omdat de organisatie er niet in slaagde om een nieuwe hoofdsponsor te vinden.