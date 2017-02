Omwonenden vinden kering 'mooi plaatje' (video)

Meevaller

Wim Schot woont in de wijk Waterfront, prachtig gelegen aan de Thoolse haven. Toen Waterschap Scheldestromen anderhalf jaar geleden begon met de bouw van de waterkering, of keermiddel zoals de officiële naam luidt, hield Schot zijn hart vast. Maar nu hij het resultaat ziet is hij opgelucht: "Bij ons op het terras kijk je ruim over de kering heen. Ik was bang dat we tegen de dijk aan zouden kijken. Het is een mooi stukje werk geworden."



Gerustgesteld

Een toevallige passant was bang voor een enorm bouwwerk in de Thoolse jachthaven. Maar ook zij is gerustgesteld: "Het valt niet tegen. Ik dacht dat het heel lelijk zou worden."



Metselwerk

Projectleider Gert Jan Wijkhuizen van Waterschap Scheldestromen benadrukt dat er naast 'waterveiligheid' veel aandacht is geweest voor wat heet 'ruimtelijke kwaliteit'. Het 'mooie plaatje' in gewoon Nederlands. Er is een landschapsarchitect aan te pas gekomen om een fraaie kering neer te zetten.



Palissadewand

De kering bestaat in wezen uit grond, beton en staal, maar daar is weinig van te zien. Zichtbare wanden zijn voorzien van metselwerk en gepolijste hoekstenen. Ook is er een soort houten steiger, die eigenlijk geen functioneel doel heeft, maar wel een chique naam: palissadewand. Wijkhuizen: "Ook de palissadewand is voor de beleving aangelegd."



