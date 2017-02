PVV hekelt Arabische uitleg over haltetaxi

MIDDELBURG - De PVV noemt de beslissing van de provincie om de informatie over de haltetaxi in het Arabisch en Tingrinyia te vertalen onbegrijpelijk. Het provinciebestuur wil de teksten over de haltetaxi op de website van de provincie Zeeland vertalen.

Asielzoekers en haltetaxi

De haltetaxi rijdt op routes en tijdstippen waar de bus niet meer rijdt en zorgt voor de aansluiting op de drukkere buslijnen in Zeeland. De vertaling is een toezegging van het provinciebestuur naar aanleiding van een verzoek van de PvdA in Provinciale Staten.



Nutteloos

Het vertalen van de website in het Arabisch en Tingrinyia (de taal die gesproken wordt in Eritrea) noemt de fractie van de PVV in schriftelijke vragen het het provinciebestuur nutteloos omdat "asielzoekers terug moeten naar het veilige land van waaruit ze Nederland zijn binnengekomen." Met het vertalen van de tekst in het Duits en Engels heeft de partij minder problemen omdat dit "belangrijke talen zijn van toeristen die wij in onze provincie mogen verwelkomen'