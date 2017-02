Zeeland wordt wakker: Jihadist, skieën en fietsen

OOST-SOUBURG - Het is dinsdag 28 februari, goedemorgen! Dit is het Zeeuwse nieuws.

Syriëganger voor de rechter

Vandaag verschijnt een Middelburgse Syriëganger voor de rechtbank. De 22-jarige man wordt verdacht van deelname aan een terroristische organisatie. Het is de eerste keer dat in de rechtbank van Middelburg een dergelijke zaak wordt behandeld.

Munitie

Er ligt nog zoveel munitie uit de Tweede Wereldoorlog in Zeeland dat nog voor lange tijd een gevaar kan vormen. Volgens Stef Traas van het Bevrijdingsmuseum Zeeland worden kogels, granaten en bommen steeds instabieler naarmate ze langer onder de grond liggen. Het meenemen naar huis en er aan zitten is daarom levensgevaarlijk.



Lange latten

De koninklijke familie liet zich gisteren op de piste in Lech fotograferen, maar ook in onze provincie wordt deze vakantie druk geskied. Sommigen zomaar voor het plezier en anderen om alvast een beetje te oefenen, zodat straks in de echte sneeuw er meteen van de bergen kan worden af geskied.



Nog meer fietsen

Bij de presentatie van de vervanger van de Ronde van Zeeland waren alleen maar blije gezichten te zien. Naast de Tacx Pro Classic in oktober, worden er deze zomer waarschijnlijk ook twee etappes van de Ster ZLM Toer in Zeeland gereden.



Weer

Er trekken buien over Zeeland, maar later is het ook vaker droog en kan de zon zich af en toe laten zien. Op het water waait een krachtige zuidwestenwind en het wordt 7 graden.