Onderzoek naar veiligheid havengebied Gent en Terneuzen

Kennislab

De Summerschool wordt georganiseerd door het Kennislab voor Urbanisme. Er doen 24 studenten en pas afgestudeerden mee uit Nederland en België, die het leuk vinden om meer te doen dan de opleiding (of werkgever) van ze vraagt. Dat gebeurt in samenwerking met het Netwerk Ontwerp Veilige Omgeving en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.



Bedrijfsbezoek

Donderdag brachten de deelnemers een bezoek aan kunstmestproducent Yara in Sluiskil. Ze kregen daar een rondleiding over het terrein en uitleg over de productie. Woensdag hebben ze een boottocht gemaakt naar Sas van Gent, Zelzate en Gent. Vrijdag wordt de Summerschool afgesloten in de burgerzaal van het stadhuis in Terneuzen. Voor het beste team is een cheque van 2000 euro beschikbaar, te besteden aan opleiding.



Eerste keer

De Summerschool in Terneuzen is de vijfde in het rijtje van Summerschools. Eerdere edities vonden plaats in het Ruhrgebied, op de Maasvlakte, in Wijk aan Zee en Enschede. Het is de eerste keer dat ze naar Zeeland komen.