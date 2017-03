Lekt het kanaal bij Sluiskil? (video)

Schimmel

André Boot woont op een steenworp afstand van het kanaal en heeft veel last van vocht in zijn woning. Hij kocht het huis in oktober en ontdekte later pas hoe vochtig het was. Veel van de vochtplekken waren namelijk weggewerkt. In zijn kelderkast heeft hij inmiddels de muur gestript en kun je de schimmel duidelijk zien zitten.



Verouderde damwanden

De bewoners vermoeden dat de oorzaak ligt in de verouderde damwanden van het kanaal en het gestegen waterpeil dat nodig was om grotere schepen door het kanaal te laten gaan. Met de nieuwe riolering in Sluis is het probleem met het grondwaterpeil nog duidelijker in beeld gekomen. De vorige rioolbuizen waren namelijk poreus en lieten overtollig grondwater door. De nieuwe buizen zijn van beton en waterdicht.