Raadsel rond gewonde man in Terneuzen

TERNEUZEN - De politie onderzoekt een mysterieuze verwonding in Terneuzen. Een 46-jarige man uit Terneuzen werd 's avonds wakker op straat in zijn woonplaats, maar hij kan zich nu nog steeds niet herinneren hoe hij daar terecht is gekomen.

Wandelen

Dinsdagavond 28 februari rond 19.30 uur verliet de 46-jarige Terneuzenaar zijn woning om een rondje te gaan wandelen. Dat doet de man bijna elke avond. Maar dit keer werd hij wakker op straat, bij een voetgangersoversteekplaats aan de Rooseveltlaan.



Bloedende wond

De man merkte dat hij pijn had aan zijn hoofd en dat hij bloedde uit een wond op zijn bovenlichaam. Hij strompelde naar huis, maar voelde zich onderweg zozeer verzwakken dat hij in plaats daarvan heeft aangebeld bij een bekende en hem heeft gevraagd om een ambulance te bellen.



Geopereerd

De gewonde Terneuzenaar is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Daar is hij aan zijn verwonding geopereerd. Hij moet voorlopig nog in het ziekenhuis blijven.



'Vreemde zaak'

De politie spreekt van 'een vreemde zaak' en probeert nu uit te zoeken wat er nu precies gebeurd. Iedereen die op die avond iets verdachts of vreemds heeft gezien in de buurt van de voetgangersoversteekplaats aan de Rooseveltlaan in Terneuzen wordt verzocht om contact op te nemen met de politie.