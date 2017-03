Alles kan en mag in Podium 0113 (video)

GOES - In het voormalige café Pake Sake in Goes opent vrijdagavond Podium 0113. Volgens de eigenaren krijgt het uitgaan in Goes er weer iets extra's bij. Want alles kan en mag. Van volkszanger Dries Roelvink tot hardcore-DJ Paul Elstak.

Voor echt iedereen

"Het moet een plek worden waar iedereen uit Goes en omstreken zich thuis mag voelen", zegt mede-eigenaar Reza Geleedst. De programmering van het podium moet heel divers worden. "Doordat wij heel veel verschillende evenementen gaan doen, met allemaal verschillende organisatoren en hun genres, denken we eigenlijk dat we iedereen in Goes iets kunnen bieden."

Toegevoegde waarde

Volgens Geleedst is uitgaan steeds meer thema-gericht, en op die trend richt zich Podium 0113. Naast de door het podium georganiseerde feesten is de locatie ook te huur voor bijvoorbeeld een bruiloftsfeest of een partijcongres. "Wat je ook wil, alles kan bij ons straks." Vrijdagavond wordt het podium officieel geopend met een 90's feestje voor 25-plussers.