Dorpsraad wil groot onderzoek naar waterprobleem Sluiskil

Grondwater te hoog

De dorpsraad van Sluiskil vergaderde donderdagavond uitgebreid over de vochtproblemen waarmee tientallen inwoners kampen. Vooral de huizen langs het Kanaal van Gent naar Terneuzen lopen schade op door de hoge grondwaterstand.



Lees ook: Lekt het kanaal bij Sluiskil?



Schuldige: het kanaal

Voor de inwoners van Sluiskil staat het als een paal boven water; of het nu het peil of de damwand is, het probleem wordt veroorzaakt door water afkomstig uit het kanaal.



Luister naar voorzitter Jan Dane van de dorpsraad:

'Groningse toestanden'

De inwoners van Sluiskil vroegen de dorpsraad om in actie te komen en zo 'Groningse toestanden' te voorkomen, verwijzend naar de aardgasproblematiek in het noorden van het land.



Een gesprek

De dorpsraad wil, met medewerking van de gemeente Terneuzen, zo snel mogelijk om de tafel met Rijkswaterstaat (verantwoordelijk voor het waterpeil in het kanaal) en Zeeland Seaports (verantwoordelijk voor de damwanden langs het kanaal). Want het probleem moet opgelost worden, zo vindt voorzitter Jan Dane van de dorpsraad, ook als dat miljoenen euro's gaat kosten.