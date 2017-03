Nancy van de Ven gaat vol voor de wereldtitel (video)

VLISSINGEN - Na een derde en een tweede plaats in het eindklassement van het wereldkampioenschap, telt dit seizoen alleen de wereldtitel voor motorcrosser Nancy van de Ven. De 19-jarige Vlissingse denkt haar droom in 2017 waar te kunnen maken. Dit weekend wordt de eerste wedstrijd van het seizoen gereden op een splinternieuwe baan in het Indonesische Pangkal Pinang.

Concurrenten

Van de Ven tekende onlangs een verbetert contract bij Yamaha, waardoor ze zich nog meer op haar sport kan focussen. Ze is een favoriet om wereldkampioen te worden, maar die zijn er meer. "Courtney Duncan, Kiara Fontanesi en Livia Lancelot zijn mijn grootste concurrenten", weet Van de Ven. "Het is lastig in te schatten wie er op dit moment het beste voor staat. We hebben de afgelopen maanden niet tegen elkaar gereden, dus het zal in Indonesië pas duidelijk worden."



Beter geworden

Toch begint Van de Ven met een gezond portie zelfvertrouwen aan het WK van 2017. Ze voelt dat ze veel beter is geworden. "Ik heb voor mezelf wel het gevoel dat ik een grote stap heb gemaakt. Qua fysiek, mentaal en ook op de motor gaat het rijden super goed de laatste tijd."

Veel in Europa

De eerste wedstrijd om het wereldkampioenschap rijden de vrouwen dus dit weekend in Indonesië. Al andere wedstrijden zijn in Europa. De vrouwen gaan achtereenvolgens naar Maggiora in Italië, het Franse Ernée, Loket in Tsjechië, Frauenfeld in Zwisterland en de laatste wedstrijd wordt in Assen gereden.