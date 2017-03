Zeeland wordt wakker: waterproblemen, naaktfoto's en wereldtitel

OOST-SOUBURG - Goedemorgen! Het is vrijdag 3 maart en dit is in het nieuws in Zeeland.

Waterproblemen

De dorpsraad van Sluiskil wil een onderzoek naar het verlagen van het waterpeil, en een onderzoek naar de staat van de damwand langs het Kanaal van Gent naar Terneuzen. Inwoners vroegen aan de dorpsraad om actie om "Groningse toestanden" te voorkomen, verwijzend naar de aardgasproblemen in het noorden van het land. De dorpsraad wil nu in gesprek met Rijkswaterstaat en Zeeland Seaports.



0113

In het voormalige café Pake Sake in Goes opent vanavond Podium 0113. Volgens de eigenaren krijgt het uitgaan in Goes er weer iets extra's bij. Want alles kan en mag. Van volkszanger Dries Roelvink tot hardcore-DJ Paul Elstak.



Naaktfoto's

De politie heeft drie meisjes aangehouden voor het verspreiden van beledigende naaktfoto's en filmpjes. Ze worden verdacht van het beheren van een Instagram-account waarover de afgelopen weken onrust ontstond op middelbare scholen.



Wereldtitel

Na een derde en een tweede plaats in het eindklassement van het wereldkampioenschap, telt dit seizoen alleen de wereldtitel voor motorcrosser Nancy van de Ven. De 19-jarige Vlissingse denkt haar droom in 2017 waar te kunnen maken. Dit weekend wordt de eerste wedstrijd van het seizoen gereden op een splinternieuwe baan in het Indonesische Pangkal Pinang.



Het weer

De dag begint droog, maar wel bewolkt. Later vanochtend en vooral vanmiddag valt er wat regen. Een matige zuidoostenwind voert zachte lucht aan, het wordt vanmiddag 10 tot 12 graden.