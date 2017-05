Sparta oefent in de zomer tegen GOES

GOES - Eredivisieclub Sparta Rotterdam doet deze zomer Zeeland aan. In de voorbereiding op het nieuwe seizoen speelt de club uit Rotterdam-West een oefenduel tegen GOES.

Foto: Orange Pictures



Degradatiestrijd

Sparta Rotterdam, met Rick van Drongelen uit Axel in de gelederen, is bezig aan een felle strijd tegen degradatie. De club staat met nog twee wedstrijden te spelen op de zestiende plek.



Juli

De wedstrijd vindt hoogstwaarschijnlijk begin juli plaats. Of Sparta dan in de Eredivisie of in de Jupiler League uitkomt, maakt niet uit. Ze komen sowieso naar sportpark 't Schenge in Goes.