Zeeuws vliegveld wil meer helikopters ontvangen

Vliegtuigbesluit

In het huidige vliegtuigbesluit staat dat het enige Zeeuwse vliegveld toestemming heeft voor 800 helikopterbewegingen. Omdat een landing en vlucht tellen als een beweging, betekent het dat er nu 400 helikoptervluchten per jaar mogelijk zijn. Midden Zeeland wil dat het besluit aangepast wordt naar 4000 helikopterbewegingen.



Ruim in z'n jas

Volgens directeur Enno Belderok is dat veel meer dan nodig zal zijn, maar hij wil liever een beetje ruim in z'n jas zitten. Hij weet nu nog niet of er daadwerkelijk voor zijn vliegveld gekozen zal worden en om hoeveel vluchten het precies zal gaan.



Dorpsraden

Belderok is wel al benaderd om te kijken naar de mogelijkheden en hij wil de opdracht graag binnenslepen. Om het zekere voor het onzekere te nemen heeft hij de dorpsraden van de omliggende dorpen nu alvast geïnformeerd. Woensdagavond was de laatste, Lewedorp, aan de beurt.



Geen overlast

De directeur van het vliegveld benadrukte dat de helikopters niet over de dorpen vliegen en dat de inwoners er daarom nauwelijks last van hebben. Hij wil ook proberen om de richting waarin de helikopters opstijgen te wijzigen, zodat ze richting het zuiden kunnen vertrekken, richting het Sloegebied.



