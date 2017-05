Wie van de drie gaat de nieuwe sluis bij Terneuzen bouwen?

Eisen

De drie combinaties zijn Alliantie Sluis Terneuzen, Sas Ter Nessen en Sassevaart. Deze namen zijn speciaal voor deze opdracht bedacht. Uit de offerte die ze indienen moet blijken of ze aan de in totaal 2818 eisen voldoen die de opdrachtgever stelt. De aanbesteding gebeurt niet met de traditionele enveloppen die op een officieel moment worden opengemaakt. In plaats daarvan zijn de offertes digitaal ingediend. Het openmaken van het document waaruit de prijs blijkt, gebeurt pas op het allerlaatst, als de eigenlijke bouwplannen bestudeerd en beoordeeld zijn.



Er bleken alleen Vlaamse en Nederlandse bouwbedrijven geïnteresseerd in de klus, met een geschat prijskaartje van 900 miljoen euro. Opvallende afwezige onder de inschrijvers is de Iv-Groep uit Papendrecht, het ingenieursbureau dat recent het ontwerp voor de deuren in de nieuwe sluizen in het Panamakanaal heeft geleverd.



De nieuwe, grotere sluis (zie onderstaande animatie) moet in 2022 klaar zijn. De formaten zijn zo gekozen dat schepen die het vernieuwde, grotere Panamakanaal kunnen passeren ook door kunnen varen naar het Kanaal van Gent naar Terneuzen. De sluisbak komt te liggen op het terrein naast de huidige zeesluis. De huidige Middensluis uit 1908, ten noorden van de de nieuwe sluis, wordt gesloopt en het terrein rond die oude sluis wordt afgegraven om de zeeschepen makkelijk toegang te geven.

In september wordt bekend wie van de drie de sluis mag gaan bouwen. De drie combinaties hebben niet voor niets de benen aan weerszijden van de grens staan. Weliswaar vindt de mega-investering plaats op Nederlands grondgebied, maar veruit het meeste geld komt uit Vlaanderen. Dat gebeurt met een zeer uitgebreide selectieprocedure, maar aan het einde van de rit zal de Vlaamse regering 'ja' tegen die keuze moeten zeggen. Aan de Nederlandse kant is dat slechts een ambtelijk besluit.