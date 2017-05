Boodschappen doen vanuit je luie stoel (video)

Online bestellen

Bij de Jumbo in Goes zijn meerdere medewerkers bezig met de online boodschappen. Klanten bestellen die via hun computer of telefoon, en de boodschappen komen direct van een distributiecentrum in Den Bosch naar Goes. Daar kunnen mensen de boodschappen ophalen, of ze thuis laten bezorgen. Ook verse spullen en diepvriesproducten.



Een praatje

Amy Willeboer is een van de chauffeurs die de boodschappen thuisbezorgd. "Het gaat vaak om oudere mensen, maar ook zwangere vrouwen en drukke gezinnen laten hun boodschappen thuis bezorgen", zegt Amy. "We brengen de boodschappen en komen ook voor een praatje als mensen dat graag willen. We hebben veel vaste klanten die we steeds beter kennen."

Albert Heijn niet

Albert Heijn is marktleider op het gebied van boodschappen bezorgen. Bij 86 procent van de Nederlandse huishoudens kunnen boodschappen bezorgd worden. Maar nog niet in Zeeland. Het is wel de bedoeling om de service in de toekomst ook aan te bieden in Zeeland.



In IJzendijke wel

Bij de PLUS in IJzendijke brengen ze de boodschappen wel bij mensen thuis. "We zetten daar nu echt op in. Zo spelen we in op de behoefte van de klant, maar denken we ook aan de toekomst van onze supermarkt", zegt Tiny Poissonnier van de supermarkt in IJzendijke. "Zo hebben we net een app voor de telefoon gelanceerd waarmee mensen ook kunnen bestellen."

Groei

Er zijn meer bedrijven die grote verwachtingen hebben van online boodschappen doen. Zo heeft online supermarkt Picnic kortgeleden 100 miljoen euro opgehaald om te investeren in de bezorgdienst. Bij Jumbo gaat het jaarlijks al om 125 miljoen euro aan online boodschappen, en de verwachting is dat dit alleen nog maar groeit.



Verdwijnen

Toch zijn de supermarkteigenaren in IJzendijke niet bang dat uiteindelijk de fysieke supermarkt verdwijnt. "Het is een toevoeging. Het blijft belangrijk om een 'echte' winkel te hebben in een dorp. Mensen komen hier ook gezellig voor een praatje met andere inwoners."