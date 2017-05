Vlissingen klaar voor Bevrijdingsfestival (video)

VLISSINGEN - Het Bevrijdingsfestival in Vlissingen rekent vrijdag op iets bezoekers dan vorig jaar. In 2016 waren dat er nog ongeveer 40.000, maar toen viel het festival samen met Hemelvaartsdag en waren de weersomstandigheden perfect.

Voorbereidingen

Donderdag werden de laatste voorbereidingen getroffen voor het festival dat tot de drukst bezochte van Zeeland behoort. Volgens de organisatie is Vlissingen er klaar voor.



Muziek

Bezoekers kunnen zoals ieder jaar een breed scala aan evenementen bezoeken. Het drukst bezocht worden ieder jaar de muzikale optredens. De grootste publiekstrekkers zullen dit jaar waarschijnlijk de band De Staat, DJ Mike Mago en rapper Gers Pardoel zijn.



Educatie

Het educatieve deel van het festival speelt ook dit jaar weer een grote rol. Bezoekers kunnen speeddaten met veteranen om te praten over hun oorlogsverhalen en in het muZEEum is een expositie over de bezetting in de Tweede Wereldoorlog. Bovendien speelt de Zeeuwse Jeugdtheaterschool twee keer de voorstelling ''Zoek dekking''.