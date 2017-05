Jeugdtheaterschool speelt voor de vrijheid (video)

VLISSINGEN - Voor de tweede keer doet het Jeugdtheaterschool Zeeland mee aan de landelijke theatermanifestatie Theater na de dam. Daarbij spelen zij, tegelijkertijd met allerlei andere gezelschappen in Nederland, een voorstelling die over de Tweede Wereldoorlog gaat.

Zoek Dekking

Dat gebeurt donderdagavond om 21:00 uur. Ieder gezelschap doet dat op zijn eigen manier. In Zeeland heet de voorstelling Zoek Dekking. Het stuk gaat over een groep kinderen in oorlogstijd en wordt opgevoerd na de Dodenherdenking in Vlissingen.