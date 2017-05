Dronken Belg vast voor spookrijden in de Westerscheldetunnel

Afgesloten

De politie kreeg rond 05.30 uur de melding dat een automobilist tegen de rijrichting in door de westbuis reed, waarin het verkeer normaal gesproken van Borssele naar Terneuzen rijdt. Daarbij zou hij volgens de melder ook tegen de tunnelwand zijn gereden.



Hele tunnelbuis

De agenten vonden de spookrijder, een 60-jarige man uit Deurle in België, in een stilstaande auto voor de slagbomen. Hij had de hele tunnelbuis doorgereden, tegen het verkeer in.



Geen ongelukken

Mede doordat het rond dat tijdstip erg rustig is in de tunnel zijn er geen ongelukken gebeurd door het gevaarlijke rijgedrag van de spookrijder. De Westerscheldetunnel werd vanwege de spookrijder korte tijd in beide richtingen afgesloten. Rond 05.50 uur werd de tunnel weer vrijgegeven.

Bloedonderzoek

Bij een eerste ademanalyse bleek de Belg te veel te hebben gedronken. Hij is aangehouden en meegenomen naar het bureau voor een bloedonderzoek. De uitslag daarvan is nog niet bekend. Aan de tunnelwand is geen schade geconstateerd, het is onduidelijk of de man daadwerkelijk tegen de wand is gereden.



​Twee keer eerder​

​Het is de afgelopen twee jaar al twee keer eerder gebeurd dat iemand in de Westerscheldetunnel tegen het verkeer in rijdt. In december besloot een Poolse vrouw om te keren in de tunnel omdat ze verkeerd was gereden. En een jaar eerder reed een vrouw uit België verkeerd bij de rotonde bij Sluiskil.

​Lichtsignalen

​Pas halverwege de tunnelbuis kreeg ze in de gaten dat ze tegen het verkeer inreed. De lichtsignalen waarmee andere automobilisten haar probeerden te waarschuwen begreep ze verkeerd. Ze dacht dat het tegenliggers waren die naar haar aan het seinen waren omdat haar verlichting het niet goed deed.

