'Veiligheid kernreactoren Doel 1 en 2 nog niet in orde'

DOEL (B) - De Belgische nuclaire waakhond FANC weigert opnieuw om Engie Electrabel een veiligheidsvergunning te geven voor Doel 1 en 2. De Vlaamse krant Het Laatste Nieuws meldt dat de veiligheid van de kernreactoren net over de grens met Zeeuws-Vlaanderen nog steeds niet in orde is.

Gebreken

Bij een onafhankelijk onderzoek werden in oktober vorig jaar ernstige gebreken ontdekt in de bescherming van gegevens over de veiligheid van kernreactoren. Engie Electrabel kreeg tot begin mei om een en ander in orde te brengen, maar slaagde daar niet in. Daarom krijgt het geen veiligheidsvergunning.



Doel 1 en 2

De beslissing gaat alleen over de kerncentrales van Doel 1 en Doel 2. Tihange kreeg al de vergunning, net als Doel 3 en 4.



