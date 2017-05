Honderden Belgen in Hulst om medicijnen in te slaan (video)

HULST - Honderden Belgen zijn zaterdagochtend neergestreken in Hulst om medicijnen in te slaan. Ze protesteren daarmee tegen de hoge prijzen voor geneesmiddelen als paracetamol en maagzuurremmers in hun eigen land.

Medicijntoerisme

Acht bussen zijn vanuit verschillende delen van België naar Hulst gereisd. De belangstelling voor hun komst is zowel van de Nederlandse als de Belgische pers enorm. Ook Hulst is ingesprongen op deze nieuwe vorm van toerisme. Burgemeester Jan-Frans Mulder: "Na het verdwijnen van het sekstoerisme en het banktoerisme hebben we nu het medicijntoerisme waar Hulst van profiteert."



Consumptiebonnen

De gemeente heeft plattegronden en consumptiebonnen uitgedeeld en verkeersregelaars ingezet. De 400 medicijntoeristen werden in groepen onderverdeeld en vriendelijk verzocht om niet allemaal tegelijk naar de twee deelnemende apotheken te gaan. Die hadden extra mensen ingezet om de drukte aan te kunnen. |



Veel goedkoper

Een doosje maagzuurremmers dat in Nederland 3 euro kost, kost in België volgens de Vlaamse huisarts en organisator Dirk van Duppen zo'n 42 euro. De Nederlandse medicijnen zouden zoveel goedkoper zijn omdat ziektekostenverzekeringen hier werken met aanbestedingen, zodra het patent is verlopen. Van Duppen wil met deze actie de Belgische minister van Volksgezondheid laten zien dat het zo niet langer kan. Van Duppen: "Het is absurd dat mensen naar Nederland moeten komen om medicijnen te kopen. Het is hier heel leuk, maar we komen in Nederland liever voor andere dingen."



Maagzuurremmers

In Hulst zijn vooral de cholesterolverlagers, maagzuurremmers en bloeddrukverlagers populair. Die in België 5 tot 10 keer zo duur zijn. De maagzuurremmer Omeprazole wordt sinds kort niet meer vergoed in België. Een grote verpakking kost in België 52 euro.

