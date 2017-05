Negen aanhoudingen Bevrijdingsfestival

Overmeesterd

Een 50-jarige man is aangehouden omdat hij onder invloed van alcohol een EHBO-medewerker in het gezicht had geslagen. Hij werd overmeesterd door twee beveiligers. Het slachtoffer heeft aangifte gedaan.

Een man van 23 in Westkapelle had harddrugs op zak. De andere vier aanhoudingen waren wegens belediging van agenten en voor openbare dronkenschap.