Klassiekers de weg op voor het goede doel (video)

Goed doel

De Oldtimerrit Bloesemrit is georganiseerd door de Kiwanisclub Goes - De Bevelanden. De opbrengst gaat naar de stichting Hoogvliegers, die een hoogvliegersdag houdt op Vliegveld Midden-Zeeland. Speciaal voor kinderen die ongeneeslijk ziek zijn of gehandicapt. Die mogen een dagje piloot zijn in een echt vliegtuig.



Klassiekers

De rit ging ’s morgens door de Zak van Zuid-Beveland en 's middags langs het Veerse Meer, door de Wilhelminapolder en de Oosterschelde. De oudste automobiel die mee reed was een A-Ford uit 1929. Verder reden er allerlei klassiekers mee zoals een Rosengart LR 539 uit 1939, een Triumph Dolomite Sprint uit 1977, een Lagonda Rapier uit 1934 en een Buick Model 57 uit 1933.

Daklozen

Volgens organisator Rob Strating reden de cabriolet-rijders vanmorgen vroeg al met de kap open. "Als je een cabriolet hebt, moet je open rijden", zegt hij. “Al was het maar uit sociale overwegingen en uit piëteit met de daklozen.” Ook de deelnemers kijken hun ogen uit. "De lol is vooral kijken naar andere autootjes", zegt een van hen die speciaal vanuit het Westland naar Zeeland is gekomen. "Er zitten wagens bij van 3000 euro tot wel 3 ton"