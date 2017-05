SPS geeft Feyenoord niet het goede voorbeeld (video)

Jonge selectie

SPS eindigde vorig seizoen nog in de onderste regionen van de vierde klasse B, maar met de vernieuwde, piepjonge selectie is alles anders. De ploeg staat het grootste gedeelte van het seizoen al bovenaan en moet dat nu alleen nog even bekronen met de titel. Dat leek lange tijd te gaan lukken vandaag, tot Maurick Steenhard namens Wemeldinge de trekker overhaalde in de slotfase.



Nieuwe kans

De nederlaag komt hard aan in Poortvliet, maar toch heeft de ploeg alles nog in eigen handen. Volgende week volstaat een zege op ZSC'62 uit Scharendijke (nummer drie op de ranglijst en ook nog kampioenskandidaat) alsnog voor de titel. "Dit had onze dag moeten worden", weet SPS-trainer Arno Anthonisse. "We gaan nu iedereen bij elkaar rapen en het volgende week opnieuw proberen."



Wemeldinge kampioen

Wemeldinge gelooft door het resultaat van vandaag ook weer in de titel. "Ik denk dat wij kampioen worden", zegt matchwinner Maurick Steenhard zonder blikken of blozen. En hij kan gelijk krijgen. Als SPS volgende week opnieuw verliest en Wemeldinge klopt Vosmeer dan gaat de titel naar de Bevelandse club. Dat zou helemaal uniek zijn. Bij Wemeldinge is het al vijftig jaar geleden dat er een titel gevierd werd.